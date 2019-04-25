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Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение. Об этом пишет EurAsia Daily со ссылкой на информационно-аналитический портал Узбекистана «Xabar.uz». На сайте первоисточника эта новость больше не доступна.
Чтобы перебить тренд на распространение георгиевских лент, Арипов поручил изготовить и раздать 100 тысяч лент в цветах узбекского флага. Как отмечается, соответствующее распоряжение было отдано во время посвященного празднованию селекторного совещания. Информационная поддержка акции по поручению премьер-министра будет проводиться в Facebook, где пользователи соцсети будут публиковать изображение национального флага.
К этому процессу, считает глава правительства, должны присоединиться публичные личности — певцы, спортсмены, актеры, юмористы.
«Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей», — приводят его слова СМИ.
Ранее ленточки с национальными цветами уже централизованно раздавались гражданам Узбекистана ко Дню памяти и почестей (официальное название Дня Победы в Узбекистане. Праздник был переименован в 1999 году — прим. «Ленты.ру»). Впервые о подобных случаях сообщалось в 2016 году, писал портал «Новости Узбекистана».
До сих пор власти страны официально не ограничивали использование георгиевских лент. В то же время эта практика активно критикуется узбекскими националистами. Так, историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас в интервью для издания «Озодлик» говорили, что георгиевская лента является «олицетворением российского империализма», а ее использование — «оскорблением духа наших прадедов, умерших в руках захватчиков царской России».
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