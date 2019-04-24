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Сурикаты отметили день рождения арбузом 

Рамблер 16 минут назад
Сотрудники австралийского парка природы «Симбио» устроили день рождения детенышам сурикатов. Зверькам на праздник подарили пирог из арбуза, цукини, моркови и брокколи, сладкий подарок был съеден молниеносно. Сурикаты являются хищниками из семейства мангустовых, их рацион питания в основном состоит из насекомых, пресмыкающихся и скорпионов, к яду которых у них развит повышенный иммунитет. Эти млекопитающие — социальные животные, в природе они объединяются в колонии и ведут борьбу за территорию с собратьями из соседних семейств. Драки между сурикатами порой заканчиваются трагедией для некоторых участников. Через год после своего рождения малыши становятся половозрелыми представителями своего рода, в честь чего и была организована «вечеринка» в парке, а видео поедания лакомства маленькими «юбилярами» опубликовано на странице заповедника в соцсети.
В мире , Видео , Другое
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