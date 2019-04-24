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Пранкер Вован прокомментировал розыгрыш Макрона 

RT на русском 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, прокомментировал розыгрыш президента Франции Эммануэля Макрона.
«Возможности поговорить с Макроном 15 минут мы ждали два года, нужен был важный повод, чтобы он повёлся. И он представился — выборы на Украине», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, в ходе разговора Макрон произвёл приятное впечатление.
«Показалось, что он был где-то в лесу, за городом, на заднем плане пели птички», — добавил Кузнецов.
Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с Макроном от имени победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Кузнецов , РИА Новости , Франция
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