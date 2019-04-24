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Госдеп обвинил Китай в спонсировании правительства Мадуро 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Государственный департамент США обвинил Китай в финансировании правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, что "так называемое невмешательство Китая" привело к "спонсированию" властей Венесуэлы "на сумму около 60 миллиардов долларов".
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан говорил, что относительно ситуации в Венесуэле Китай выступает за соблюдение принципов Устава ООН, поддержание мира и стабильности в регионе, а обвинения в том, что Пекин оказывает негативное влияние в венесуэльском кризисе, "не соответствуют фактам".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Азия , Конфликты , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , МИД , ООН , Госдеп США , Венесуэла , Китай
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