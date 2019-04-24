Госдеп обвинил Китай в спонсировании правительства Мадуро

Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, что "так называемое невмешательство Китая" привело к "спонсированию" властей Венесуэлы "на сумму около 60 миллиардов долларов".

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан говорил, что относительно ситуации в Венесуэле Китай выступает за соблюдение принципов Устава ООН , поддержание мира и стабильности в регионе, а обвинения в том, что Пекин оказывает негативное влияние в венесуэльском кризисе, "не соответствуют фактам".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.