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Подал в отставку замгенпрокурора Украины 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что из-за отставки Енина расформируют группу прокуроров, занимающегося производством по делу беглого бизнесмена Сергея Курченко.
Ранее сообщалось, что на Украине попросили Интерпол объявить в розыск бежавшего в Россию бизнесмена.
Курченко владел футбольным клубом "Метеллистом" с 2012 года. До этого клуб принадлежал бизнесмену Александру Ярославскому. После событий Евромайдана Курченко покинул Украину, а у клуба начались проблемы с финансированием. В 2016 году "Металлист" не прошел аттестацию на участие в чемпионате Украины и потерял профессиональный статус.
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