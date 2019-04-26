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«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне 

Вести.Ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: ТАСС
"Нафтогаз Украины" признает свою беспомощность без российского газа, опасаясь при этом, что Москва готовится "к новой газовой войне". Исполнительный директор компании Юрий Витренко рассказал, что обращался к европейским партнерам в поисках решения — что делать после того, как транзит российского газа через территорию Украины прекратится.
У компании нет технической модели работы газотранспортной системы после прекращения российского транзита, признал Витренко. Партнеры в ЕС также не помогли выработать решение, сообщает РИА Новости. Витренко надеется, что оно появится после трехсторонних переговоров, которые пройдут в мае.
Исполнительный директор "Нафтогаза" опасается, что в 2020 году Россия прекратит транзит голубого топлива через Украину. В качестве доказательства он приводит тот факт, что сейчас объемы транзита растут — по его мнению, РФ делает запасы газа в европейских хранилищах. Газ из них впоследствии будет покрывать потребности потребителей — и транзит через Украину прекратится. "Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко.
Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он. Объемы добычи падают, количество газа, который идет на нужды населения, сокращается.
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В мире , Юрий Витренко , Нафтогаз , ЕС , РИА Новости , Москва
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