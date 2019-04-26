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«Газовая война»: Украина призналась в беспомощности 

Рамблер + ещё 7 10 минут назад
Техническая модель работы газотранспортной системы Украины, «честно говоря», не существует, в Нафтогазе дефицит оборотных средств, а Россия «по всем признакам» готовится к новой газовой войне. Об этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал Skrypin.ua.
«Честно скажу: (техмодель работы ГТС. — Прим. ред.) не существует», — сообщил он.
По словам топ-менеджера украинской госкомпании, техмодель может появиться после майских переговоров с Россией о продлении соглашения о транзите газа в Европу, хотя создавать ее «надо было раньше».
Также Витренко рассказал, что объемы газа, который Украина добывает самостоятельно, в 2019 году сократились. Не исключено, что падение продолжится и далее, так как сейчас в Нафтогазе наблюдается дефицит оборотных средств.
Наконец, менеджер обвинил Россию в подготовке к новой газовой войне. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что недавно Москва нарастила объемы транзита топлива в Европу.
«Это, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита — хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей», — объяснил он.
Комментарии63
В мире , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз
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