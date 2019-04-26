«Газовая война»: Украина призналась в беспомощности

«Честно скажу: (техмодель работы ГТС. — Прим. ред.) не существует», — сообщил он.

По словам топ-менеджера украинской госкомпании, техмодель может появиться после майских переговоров с Россией о продлении соглашения о транзите газа в Европу, хотя создавать ее «надо было раньше».

Также Витренко рассказал, что объемы газа, который Украина добывает самостоятельно, в 2019 году сократились. Не исключено, что падение продолжится и далее, так как сейчас в Нафтогазе наблюдается дефицит оборотных средств.

Наконец, менеджер обвинил Россию в подготовке к новой газовой войне. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что недавно Москва нарастила объемы транзита топлива в Европу.