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Суд в США отказался сократить срок лётчику Ярошенко 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Судья первой инстанции в Нью-Йорке отказался выполнить просьбу российского лётчика Константина Ярошенко о сокращении тюремного срока с 20 до 15 лет, сообщил его защитник Алексей Тарасов.
В конце концов суд заключил, что преступление Ярошенко было такого рода, что он не может претендовать на какое-либо сокращение, — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что пилот сам направил письменное обращение в суд.
Ранее News.ru писал, что Ярошенко попросил консульство РФ в Соединённых Штатах помочь в переводе в другую тюрьму в связи с ужесточением условий содержания. По словам пилота, ему отказывают в получении необходимой медицинской помощи — тюремный врач не принимает его, ранее назначенные лекарства не выдаются.
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В мире , Происшествия , США , Константин Ярошенко , Алексей Тарасов , РИА Новости , Нью-Йорк
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