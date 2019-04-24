Суд в США отказался сократить срок лётчику Ярошенко

В конце концов суд заключил, что преступление Ярошенко было такого рода, что он не может претендовать на какое-либо сокращение, — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что пилот сам направил письменное обращение в суд.

Ранее News.ru писал, что Ярошенко попросил консульство РФ в Соединённых Штатах помочь в переводе в другую тюрьму в связи с ужесточением условий содержания. По словам пилота, ему отказывают в получении необходимой медицинской помощи — тюремный врач не принимает его, ранее назначенные лекарства не выдаются.