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Врага Порошенко простили за русский язык 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский суд отказал в удовлетворении иска, требовавшего запретить министру внутренних дел страны Арсену Авакову занимать свою должность из-за незнания украинского языка. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
В сообщении суда отмечается, что иск является необоснованным и оснований для его удовлетворения нет. Суд также считает, что без надлежащего рассмотрения дела обеспечить иск невозможно.
Делопроизводство в отношении главы МВД Украины было открыто 11 марта. Неизвестный истец требовал отстранить его от исполнения обязанностей из-за нарушения 7-й статьи закона Украины «О кабинете министров Украины», касающихся требований к членам правительства». Статья устанавливает, что министерские посты могут занимать лишь лица, имеющие украинское гражданство, право голоса, высшее образование и «владеющие государственным языком».
Арсена Авакова неоднократно критиковали за незнание украинского языка — в общении он использует русский язык, в том числе во время публичных мероприятий. Несколько раз, когда Аваков отвечал журналистам на украинском языке, он делал это с ошибками. Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону Аваков заявил, что к украинцам, привыкшим думать и разговаривать на русском языке, необходимо относиться с уважением.
Глава МВД также известен своим конфликтом с пятым президентом Украины Петром Порошенко, который длится со дня его избрания 25 мая 2014 года. Осенью 2017-ого года об этом конфликте рассказал депутат Верховной Рады Антон Геращенко. По его словам, причиной стали разногласия в подходах к криминальным расследованиям и вопросам безопасности — Порошенко хотел сконцентрировать власть в своих руках.
Сам Аваков позже подтверждал эту версию, говоря, что именно попытка Порошенко получить полный контроль над МВД и стала причиной их ссоры. При этом он добавил, что с тех пор у него с президентом «нейтральные отношения».
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МВД , Верховная Рада
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