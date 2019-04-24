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Предсмертную телеграмму Гитлера пытаются продать в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предсмертную телеграмму главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, написанную 24 апреля 1945 года, выставили на торги в США. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что эту телеграмму Гитлер отправил за два дня до своей смерти генерал-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. В ней глава нацистской Германии рассказывает, что хочет остаться в Берлине.
"Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся", — писал Гитлер.
Помимо телеграммы на аукционе представлен ответ Шернера, в котором он просит Гитлера окинуть осажденный город.
Ранее ФБР раскрыло подробности о бегстве Гитлера в Аргентину.
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В мире , США , ФБР , Германия
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