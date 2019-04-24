«Этот день наступил»: глава ДНР отреагировал на указ Путина

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал важнейшей исторической вехой решение России об упрощении процедуры получения российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

«Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа, позволяющего в упрощенном порядке получить гражданам Донецкой и Луганской народных республик российское гражданство — это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств», — говорится в заявлении Пушилина, которое приводит «Донецкое агентство новостей».

Пушилин поблагодарил президента РФ за принятое решение.

«Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо», — сказал Пушилин.

29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получать российские паспорта по упрощенной схеме.