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«Этот день наступил»: глава ДНР отреагировал на указ Путина 

Рамблер 28 минут назад
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал важнейшей исторической вехой решение России об упрощении процедуры получения российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
«Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа, позволяющего в упрощенном порядке получить гражданам Донецкой и Луганской народных республик российское гражданство — это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств», — говорится в заявлении Пушилина, которое приводит «Донецкое агентство новостей».
Пушилин поблагодарил президента РФ за принятое решение.
«Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо», — сказал Пушилин.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получать российские паспорта по упрощенной схеме.
Комментарии96
В мире , Видео , Украина , Денис Пушилин , Владимир Путин
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