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Moody’s дало прогноз политике Зеленского на посту президента Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
После выборов президента Украины в стране сохранятся высокие геополитические риски вследствие вооруженного противостояния в Донбассе, а политика избранного президента Владимира Зеленского будет преемственной, считают в международном рейтинговом агентстве Moody's.
«Отсутствие у избранного президента парламентской базы, его ограниченная политическая база и связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на первый план некоторую политическую неопределенность, но мы все еще ожидаем преемственности общих ориентиров политики в ближайшие годы», — говорится в отчете агентства, передает РИА «Новости».
«Геополитические риски, вероятно, останутся повышенными из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», — отмечается в сообщении.
Напомним, шоумен Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре с результатом 73% голосов.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Moody's , РИА Новости
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