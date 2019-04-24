«Донецк — это Украина»: посольство США об указе Путина по ДНР и ЛНР

Посольство США на Украине осудило указ президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР российского гражданства.

«Крым — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России по российским паспортам для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщается в твиттере американской дипмиссии.

29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.