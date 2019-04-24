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Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
«Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Помимо прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе, а также важность продвижения расследования дела MH17», — написал он в Twitter.
Ранее МИД России подтвердил проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
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В мире , Украина , Марк Рютте , Владимир Зеленский , Boeing , МИД , Нидерланды
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