Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

«Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Помимо прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе, а также важность продвижения расследования дела MH17», — написал он в Twitter.

Ранее МИД России подтвердил проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.