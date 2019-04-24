Япония "отказалась" от Курил. А потом передумала
Символично, что ежегодный доклад японского МИДа называется "Синей книгой по дипломатии". По крайней мере по части Курил она такая же синяя, как птица.
«Пускай Хантсман посмотрит на нашу дипломатию такого толка в Сирии, откуда мы вышвырнули террористов», — заявил сенатор Олег Морозов, комментируя заявление американского посла Джона Хантсмана, в котором он пригрозил России авианосцами, «каждый из которых представляет сто тысяч тонн международной дипломатии».
Путин принял решение по ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
Раскрыта тактика Путина в отношениях с Зеленским
Заявления и действия нового президента Украины Владимира Зеленского станут основой при определении «линии общения» с ним для президента России Владимира Путина.
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
«Экспресс-газета» обратила внимание, что в соцсетях обсуждают «исчезновение» юмориста Сергея Дроботенко. По версии издания, артист «ушел в тень» после наступления кризиса: гонорары за концерты упали, а гастролей стало меньше.
Московский таксист «раскрыл» покушение на Чубайса
То ли таксист Ахмед, то ли житель несуществующей московской улицы Мухам Сабиров, то ли пьяный бомж «предотвратил» покушение на главу Роснано Анатолия Чубайса, рассказали «Комсомольской правде» собеседники в правоохранительных органах.
«Я не верю ему»: Зеленскому дали совет по встрече с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует общаться с российским коллегой Владимиром Путиным наедине, заявил каналу ZIK советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин.
Строил баню, вышел дом: за какие теплицы заплатят россияне
Хозяйственные постройки облагаются имущественным налогом, если соответствуют признакам недвижимости, а владелец внес сведения о них в ЕГРН. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.
Неприкосновенный доход: россияне перестанут терять деньги в системе ИПК
Россияне перестанут терять доход при смене одного негосударственного пенсионного фонда на другой.
Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате в 67 млн рублей.