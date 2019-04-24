Команду Порошенко заподозрили в планах по срыву инаугурации Зеленского

По информации источника издания в судейских кругах, в Конституционном суде собирают подписи за отставку главы ведомства Святослава Шевчука. Согласно конституции, глава КС приводит к присяге президента страны.

Источник сообщает, что Шевчука планируют обвинить в нарушении профессиональной этики из-за его критических высказываний в адрес властей страны. Предварительно, из необходимых 12 голосов судей отставку готовы поддержать шесть, еще четверо колеблются.

Издание считает, что команда Порошенко хочет не только максимально оттянуть инаугурацию нового президента, чтобы у него не было времени распустить парламент, но и собирается поставить во главе КС своего человека.