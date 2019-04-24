Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команду Порошенко заподозрили в планах по срыву инаугурации Зеленского 

Рамблер 15 минут назад
Команда Петра Порошенко собирается сорвать инаугурацию Владимира Зеленского через Конституционный суд, пишет «Страна.ua».
По информации источника издания в судейских кругах, в Конституционном суде собирают подписи за отставку главы ведомства Святослава Шевчука. Согласно конституции, глава КС приводит к присяге президента страны.
Источник сообщает, что Шевчука планируют обвинить в нарушении профессиональной этики из-за его критических высказываний в адрес властей страны. Предварительно, из необходимых 12 голосов судей отставку готовы поддержать шесть, еще четверо колеблются.
Издание считает, что команда Порошенко хочет не только максимально оттянуть инаугурацию нового президента, чтобы у него не было времени распустить парламент, но и собирается поставить во главе КС своего человека.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады от «Самопомощи» внесли в парламент законопроект «О Президенте», который в случае принятия существенно ограничит полномочия президента, передав их часть премьер-министру и Раде.
Комментарии42
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: решение Путина, отказ от Курил71
В команде Зеленского отреагировали на указ Путина1065
В ДНР отреагировали на указ Путина418
«Тут все ***»: Собчак довела Бузову до слез11
Россия ответила на угрозу посла США27
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение