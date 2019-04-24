Администрация Порошенко хочет сорвать инаугурацию Зеленского — СМИ

По закону у избранного президента во время инаугурации принимает полномочия действующий глава Конституционного суда.

Если его не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано до того момента, пока не изберут нового главу.

«Помимо попытки обнулить полномочия будущего президента Владимира Зеленского, команда Петра Порошенко предпринимает попытки максимально отсрочить его инаугурацию. С этой целью Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке его главы — Станислава Шевчука», — пишет издание.

Также сообщается, что голосование хотят провести 25 апреля.