Германия похвалила «Северный поток-2»

Власти Германии были приятно удивлены детальностью экологической документации по проектам «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления представителя министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ.

Речь идет о документации, предоставленной Россией в рамках согласования строительства морских участков газопроводов.

«Компании очень детально и исчерпывающе представили документацию, которая была запрошена немецкой стороной, в рамках высоких стандартов прозрачности данных», — отметили в министерстве.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он должен пройти через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Оператору проекта компании — Nord Stream 2 AG — удалось получить разрешение на строительство от всех сторон, кроме Дании. Королевство заявило, что проект может нанести урон ее государственности и увеличить энергетическую зависимость Европы от России.

Параллельно против реализации проекта активно выступают Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. Так, в Киеве с одной стороны опасаются потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а с другой допускают, что запуск «Северного потока-2» (и «Турецкого потока», который также могут запустить в 2019 году) сделает украинскую газотранспортную систему невостребованной. Против российского проекта выступают и США, активно продвигающие свой сжиженный природный газ на рынок Европы. По плану проект «Северный поток-2» должны завершить в 2019 году, однако в Европе сомневаются, что его удастся сдать в срок.