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Европе указали на скрытую в мигрантах опасность 

Lenta.ru + ещё 5 34 минуты назад
Фото: Reuters
Около 20 тысяч экстремистов проникают в Европу под видом беженцев. Об этом сообщил представитель ГРУ Генштаба России генерал-майор Сергей Ковалев, переедает ТАСС.
По его словам, идентификация боевиков при пересечении границы затрудняется из-за того, что многие мигранты заявляют о потере документов, удостоверяющих личность. Он подчеркнул, что многие радикалы проводят агитационную работу среди мигрантов, пытаясь склонить их к экстремизму и завербовать в качестве исполнителей терактов.
Ковалев заключил, что рост числа мигрантов в Европе создает серьезные экономические и социальные проблемы. Беженцы из африканских стран совершают тяжкие правонарушения и занимаются нелегальным бизнесом, в том числе проституцией, торговлей наркотиками и оружием, а также продажей людей в рабство, добавил он.
В июне 2018-го папа Римский Франциск заявил, что без приезжих стареющее европейское общество ждет «великая демографическая зима». Он отметил, что регион опустеет, если не будет принимать мигрантов.
Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.
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