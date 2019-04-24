Трамп выступил с обращением в День памяти жертв геноцида армян

Президент США Дональд Трамп в День памяти жертв геноцида армян заявил, что в США чтят память жертв "одного из наихудших массовых зверств XX века".

День памяти геноцида армян отмечается в мире ежегодно 24 апреля. США на федеральном уровне не признали геноцид армян из опасения ухудшить отношения с Турцией . Сегодня во всех штатах США, за исключением Миссисипи, геноцид армян признается официально. На рассмотрении конгресса США находится несколько резолюций, осуждающих геноцид армян.

"Сегодня мы вспоминаем Meds Yeghern (перевод с армянского — "Великое Злодеяние" — ред.) и чтим память тех, кто пострадал в одном из наихудших массовых зверств XX века. Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены в марши смерти в последние годы существования Османской империи. В этот день памяти мы вновь присоединяемся к армянской общине в Америке и во всем мире, скорбя о многих потерянных жизнях", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты обязуются "извлечь уроки из прошлых трагедий, чтобы не повторять их". По его словам, США подтверждают свою приверженность более безопасному миру.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сегодня в большинстве живут за пределами исторической родины. В сегодняшней Турции, если не считать Стамбула, где сохранилась примерно 50-тысячная армянская община, практически не осталось армян. Уже более 100 лет армянские общественные и политические организации борются в различных странах за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года.

В 1987 году Европарламентом была принята соответствующая резолюция. Из стран первым геноцид признал в 1965 году Уругвай, затем Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Российская Государственная Дума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".

Геноцид армян признал также Всемирный совет церквей.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.