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Пранкеры разыграли Макрона от имени Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского, в 15-минутной беседе они обсудили возможное уголовное преследование Петра Порошенко и отношения с Россией.
Разговор начался с поздравлений Макрона. Он призвал «Зеленского» «насладиться этим моментом». Пранкеры поблагодарили его за поддержку.
«73% — я чувствую себя, как Владимир Путин!» — сказал «Зеленский».
Запись разговора опубликована на YouTube.
Макрон посмеялся над шуткой Зеленского, отметив, что в этом случае избирательная система «работает все же немного по-другому» и пошутил про Путина в ответ.
После этого пранкеры начали переговоры о возможной выдаче Порошенко, если он попытается спастись от уголовного преследования во Франции. Макрон заметил, что вряд ли Франция станет первой страной, куда поедет Порошенко.
Затем разговор шел о Донбассе. Здесь Макрон согласился, что нужно прекратить войну, и пообещал помогать в рамках Минского формата и «нормандской четверки». Также он пожелал удачи в нормализации отношений с Россией.
«Зеленский» заметил, что Порошенко был плохой фигурой для «нормандского формата», его политика была неэффективной, с чем Макрон согласился «на 100%».
В конце разговора пранкеры от имени Зеленского поздравили Макрона с Пасхой.
«А я сейчас пойду пить шампанское, и надеюсь, что не буду таким пьяным, каким обычно был Порошенко», — заявил «Зеленский».
На это Макрон рассмеялся и еще раз пожелал удачи, так и не заподозрив, судя по всему, что с ним разговаривает не настоящий Зеленский.
Разговор состоялся в день второго тура выборов.
Добавим, что Зеленский посетил Францию и встретился с Макроном еще перед вторым туром выборов.
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Комментарии3
В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Франция
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