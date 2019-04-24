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МИД Украины назвал решение РФ о выдаче паспортов жителям Донбасса «продолжением агрессии» 

ТАСС + ещё 18 46 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — это "продолжение агрессии" и "вмешательства" во внутренние дела Украины.
"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", — написал министр в Twitter.
Глава МИД призвал украинских граждан в Донбассе "не принимать российские паспорта".
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"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", — написал Климкин.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД
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