Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — это "продолжение агрессии" и "вмешательства" во внутренние дела Украины.
"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", — написал министр в Twitter.
Глава МИД призвал украинских граждан в Донбассе "не принимать российские паспорта".
"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", — написал Климкин.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.