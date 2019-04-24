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Трамп заявил, что британская разведка помогала Обаме за ним следить 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп поделился в твиттере историей о том, что британская разведка якобы помогала администрации Барака Обамы за ним следить.
Американский лидер сослался на канал One America News Network (OANN), который сообщил, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил британские спецслужбы в слежке за Трампом.
"Теперь это только вопрос времени, когда правда выйдет наружу, и когда это случится, это будет прелесть!", — отметил Трамп.
В Великобритании уже отреагировали на эти обвинения. Представитель Центра правительственной связи заявил, что эта информация является бессмыслицей, и ее надо просто игнорировать.
Скандал произошел всего через несколько дней после того, как Елизавета II пригласила американского президента в страну.
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