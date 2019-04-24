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Трамп рассказал о караване численностью 20 тысяч человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил о зафиксированном в Мексике караване численностью 20 тысяч человек.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, к настоящему моменту численность каравана несколько уменьшилась, однако он продолжает двигаться в сторону США.
Как отметил Трамп, власти Мексики должны остановить оставшихся мигрантов, иначе США будут вынуждены закрыть участок границы между двумя странами и привлечь военных к решению данной проблемы.
Ранее мексиканские власти заявили, что не намерены принимать специальные меры для сдерживания караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США, однако планируют регулировать эти процессы.
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В мире , США , Дональд Трамп , Мексика
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