Трамп рассказал о караване численностью 20 тысяч человек

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, к настоящему моменту численность каравана несколько уменьшилась, однако он продолжает двигаться в сторону США.

Как отметил Трамп, власти Мексики должны остановить оставшихся мигрантов, иначе США будут вынуждены закрыть участок границы между двумя странами и привлечь военных к решению данной проблемы.

Ранее мексиканские власти заявили, что не намерены принимать специальные меры для сдерживания караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США, однако планируют регулировать эти процессы.