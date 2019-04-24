Кличко объяснил, почему голосовал за Порошенко

«Я отдал свой голос за Петра Порошенко и не скрываю этого. Для меня он более понятный. Я знаю, что от этого президента ожидать. Если коротко объяснить, почему отдал свой голос, могу сказать, что Порошенко очень эффективный президент в том, что касается международной политики», — цитирует Deutsche Welle Кличко.

По его словам, Порошенко смог объединить вокруг Украины международную коалицию, благодаря чему страна сохранила свою независимость.

«Что касается Зеленского, то человек не представил свою программу. Мы голосуем не за персону, а за те действия, которые она представляет, которые она предлагает в будущем, потому что каждый украинец в первую очередь хочет знать, что ему ждать от будущего», — добавил Кличко.

Он отметил, что «каждый ждёт европейских стандартов жизни».

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины завершила обработку всех протоколов: шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22%, Порошенко — 24,45%.

19 апреля в ходе дебатов кандидатов в президенты Зеленский заявил, что Украина идёт в Европу, пообещав защищать выбор граждан.