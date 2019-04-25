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Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с Россией 

Р-Спорт + ещё 1 59 минут назад
Фото: Р-Спорт
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил министерству доходов и сборов и министерству госбезопасности разработать упрощенный механизм пересечения границы с РФ в связи с указом, упрощающим получение жителями самопровозглашенных Донцекой и Луганской народных республик российских паспортов.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Согласно позиции госдепартамента США, это решение серьезно затруднит реализацию минских соглашений. Украина послала письмо в Совбез ООН с просьбой провести заседание в связи с указом.
"В этой связи нам предстоит масштабная работа, чтобы правильно организовать работу компетентных служб. Поручить министерству доходов, министерству госбезопасности разработать упрощенный механизм пересечения границы с РФ в пунктах пропуска… Срок — до 1.06 2019", — сказал Пушилин на совещании с главами городов и районов.
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Комментарии
В мире , Денис Пушилин , Владимир Путин , Совбез ООН , Госдеп США
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