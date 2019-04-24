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Ким Чен Ын дал первое интервью в России 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию дал первое интервью, в котором рассказал о теплых впечатлениях о стране. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает телеканал «МИР 24».
«Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа. Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом [России Владимиром] Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних отношений», — сказал он.
Северокорейского лидера интервьюировал журналист «России 1» Павел Зарубин.
Бронированный поезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где 25 апреля должна состояться встреча с российским лидером. Как ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, членам делегации КНДР предложат блюда русской кухни, в частности борщ и пельмени.
Накануне в Кремле анонсировали беседу в узком кругу и переговоры в составе делегаций. Точные дата и место переговоров двух лидеров долгое время не раскрывались из соображений безопасности.
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В мире , Азия , Чен Ким , Олег Кожемяко , КНДР
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