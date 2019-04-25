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Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании оглашения результатов выборов 

BFM.RU + ещё 9 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения официальных результатов выборов. По его словам, это делается для того, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду.
«Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады», — сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Зеленский отметил, что «это несправедливо». «Президент, у которого доверие 73%, имеет право хотя бы думать об этом и имеет право иметь такую возможность. Система боится. Мы всех победим!», — сказал он.
Закон устанавливает, что Рада текущего созыва не может быть распущена за шесть месяцев до истечения срока своих пятилетних полномочий. Депутаты нынешнего парламента принимали присягу 27 ноября 2014 года, а это значит, что президент может воспользоваться своим правом на роспуск парламента не позднее 27 мая. Таким образом, если он не успевает к этой дате вступить в должность, то и Раду распустить он уже не сможет и вынужден будет работать с нынешним созывом, где у него нет своих представителей, до 27 октября, когда должны состояться очередные парламентские выборы, напоминает ТАСС.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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