Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании оглашения результатов выборов

«Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады», — сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что «это несправедливо». «Президент, у которого доверие 73%, имеет право хотя бы думать об этом и имеет право иметь такую возможность. Система боится. Мы всех победим!», — сказал он.

Закон устанавливает, что Рада текущего созыва не может быть распущена за шесть месяцев до истечения срока своих пятилетних полномочий. Депутаты нынешнего парламента принимали присягу 27 ноября 2014 года, а это значит, что президент может воспользоваться своим правом на роспуск парламента не позднее 27 мая. Таким образом, если он не успевает к этой дате вступить в должность, то и Раду распустить он уже не сможет и вынужден будет работать с нынешним созывом, где у него нет своих представителей, до 27 октября, когда должны состояться очередные парламентские выборы, напоминает ТАСС.