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Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов 

Российская Газета + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил местный центризбирком в затягивании подсчета голосов и оглашения официальных результатов выборов главы государства.
По мнению политика, в ЦИК рассчитывают лишить его права распустить Верховную раду, передает издание «Корреспондент».
"Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады", — заявил Зеленский в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.
Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, в котором победу одержал Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 73,22 процента избирателей. Его конкурента и пока еще действующего главу украинского государства поддержали 24,45 процента жителей страны. ЦИК Украины обещает огласить официальные цифры после Пасхи.
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Комментарии10
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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