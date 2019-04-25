Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил местный центризбирком в затягивании подсчета голосов и оглашения официальных результатов выборов главы государства.

По мнению политика, в ЦИК рассчитывают лишить его права распустить Верховную раду , передает издание «Корреспондент».

"Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады", — заявил Зеленский в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, в котором победу одержал Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 73,22 процента избирателей. Его конкурента и пока еще действующего главу украинского государства поддержали 24,45 процента жителей страны. ЦИК Украины обещает огласить официальные цифры после Пасхи.