Умер певец Дик Риверз 

ТАСС: последние новости

Ким Чен Ын попробовал приветственный каравай в Приморье

Лимузин Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока и выехал на остров Русский

Роухани назвал условие, при котором Иран пойдет на переговоры с США