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Умер певец Дик Риверз 

ТАСС 1 час назад
Фото: Twitter
Французский певец и актер Дик Риверз скончался во Франции в возрасте 74 лет от рака в день своего рождения. Об этом в среду в Twitter сообщил менеджер исполнителя.
"С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Риверз", — отмечается в сообщении. Менеджер также выразил слова поддержки супруге музыканта и всем его родственникам.
Имя Дик Риверз было сценическим псевдонимом исполнителя, он позаимствовал его у главного героя картины "Любить тебя" (1957), роль которого исполнил кумир певца Элвис Пресли. Настоящее имя Риверза — Эрве Форнери. Как сообщают французские СМИ, в 60-х годах Риверз активно участвовал в популяризации рок-н-ролла во Франции наряду с Джонни Холлидеем и Эдди Митчеллом. За свою музыкальную карьеру певец записал около 30 альбомов.
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В мире , Европа , Эдди Митчелл , Элвис Пресли , Франция
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