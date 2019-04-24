Умер певец Дик Риверз 

Французский певец и актер Дик Риверз скончался во Франции в возрасте 74 лет от рака в день своего рождения. Об этом в среду в Twitter сообщил менеджер исполнителя.
"С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Риверз", — отмечается в сообщении. Менеджер также выразил слова поддержки супруге музыканта и всем его родственникам.
Имя Дик Риверз было сценическим псевдонимом исполнителя, он позаимствовал его у главного героя картины "Любить тебя" (1957), роль которого исполнил кумир певца Элвис Пресли. Настоящее имя Риверза — Эрве Форнери. Как сообщают французские СМИ, в 60-х годах Риверз активно участвовал в популяризации рок-н-ролла во Франции наряду с Джонни Холлидеем и Эдди Митчеллом. За свою музыкальную карьеру певец записал около 30 альбомов.