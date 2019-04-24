Умер французский рок-музыкант Дик Риверс

Французский рок-музыкант Дик Риверс умер в Париже в день своего 74-летия. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на представителя певца.

По словам представителя Риверса, певец умер в больнице, у него было онкологическое заболевание.

Дик Риверс (настоящее имя Эрв Форнери) родился в 1946 году. Псевдоним он позаимствовал у персонажа Элвиса Пресли из фильма «Любить тебя».

Риверс, наряду с Джонни Халлидеем и Эдди Митчеллом , был одним из самых известных представителей французского рок-н-ролла.

Ранее сообщалось, что автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» гитарист Дик Дейл скончался на 82-м году жизни.