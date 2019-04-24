Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер французский рок-музыкант Дик Риверс 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Французский рок-музыкант Дик Риверс умер в Париже в день своего 74-летия. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на представителя певца.
По словам представителя Риверса, певец умер в больнице, у него было онкологическое заболевание.
Дик Риверс (настоящее имя Эрв Форнери) родился в 1946 году. Псевдоним он позаимствовал у персонажа Элвиса Пресли из фильма «Любить тебя».
Риверс, наряду с Джонни Халлидеем и Эдди Митчеллом, был одним из самых известных представителей французского рок-н-ролла.
Ранее сообщалось, что автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» гитарист Дик Дейл скончался на 82-м году жизни.
RT на русском: последние новости
Украина назвала агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет Ким Чен Ын попробовал русский каравай в Приморье
В мире , Европа , Эдди Митчелл , Элвис Пресли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина145
Путин принял решение по ДНР и ЛНР291
Полномочия Зеленского на посту президента ограничат44
Раскрыта тактика Путина в отношениях с Зеленским286
Россиянам придумали новое уголовное понятие3
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение