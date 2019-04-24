Консерватор с 55-летним стажем Энн Уиддекомб баллотировалась в депутаты Европарламента от «Партии Брексита» Найджела Фараджа. Об этом она сама рассказала Express.
71-летняя Энн Уиддекомб на протяжении всей политической карьеры была членом Консервативной партии. В 1987-2010 годах она была членом британского парламента, в 1995-1997 — министром по делам тюрем, в 1998-1999 — теневым министром здравоохранения, в 1999-2001 — теневым министром внутренних дел.
В 2010-м Уиддекомб покинула публичную политику, а теперь вернулась. Она будет претендовать на должность депутата Европейского парламента на выборах, которые пройдут в мае.
«Если меня изберут, то, когда я приеду в Брюссель, мое послание (председателю Еврокомиссии. — Прим. ред.) Жан-Клоду Юнкеру и компании будет очень простым, очень громким и очень четким: "Nous allons" (мы идем. — Прим. ред.)», — рассказала Уиддекомб.
По ее словам, нынешний парламент — «абсолютная пародия», а Великобритания — «посмешище международного уровня». Уиддекомб считает, что тот факт, что Соединенное Королевство до сих пор не покинуло ЕС, несмотря на результаты референдума трехлетней давности, просто «потрясает».
Более того, Уиддекомб уверена, что таким образом премьер-министр Тереза Мэй и ее кабинет «предали» сограждан.