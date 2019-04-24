«Мы — посмешище»: экс-министр обвинила Терезу Мэй в предательстве сограждан

71-летняя Энн Уиддекомб на протяжении всей политической карьеры была членом Консервативной партии . В 1987-2010 годах она была членом британского парламента , в 1995-1997 — министром по делам тюрем, в 1998-1999 — теневым министром здравоохранения, в 1999-2001 — теневым министром внутренних дел.

В 2010-м Уиддекомб покинула публичную политику, а теперь вернулась. Она будет претендовать на должность депутата Европейского парламента на выборах, которые пройдут в мае.

«Если меня изберут, то, когда я приеду в Брюссель, мое послание (председателю Еврокомиссии . — Прим. ред.) Жан-Клоду Юнкеру и компании будет очень простым, очень громким и очень четким: "Nous allons" (мы идем. — Прим. ред.)», — рассказала Уиддекомб.

По ее словам, нынешний парламент — «абсолютная пародия», а Великобритания — «посмешище международного уровня». Уиддекомб считает, что тот факт, что Соединенное Королевство до сих пор не покинуло ЕС , несмотря на результаты референдума трехлетней давности, просто «потрясает».