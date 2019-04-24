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В Раде прокомментировали отставки украинских губернаторов 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев прокомментировал отставки украинских губернаторов.
Как он отметил на своей странице в Facebook, уход высокопоставленных чиновников со своих постов на фоне поражения президента Украины Петра Порошенко на выборах показывает, что они никогда не работали на благо украинцев.
«Кстати говоря, стремительные самоотводы губернаторов отлично показывают, что они никогда не работали на страну. Только на режим», — написал он.
Ранее ряд высокопоставленных украинских чиновников заявили о намерении уйти в отставку. В частности, такое желание изъявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.
О решении уйти в отставку заявил также начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.
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Комментарии
В мире , Украина , Геннадий Москаль , Петр Порошенко , Дмитрий Головин , Алексей Савченко , Верховная Рада
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