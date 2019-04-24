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Ким Чен Ын рассказал о давней мечте посетить Россию 

Газета.Ru + ещё 8 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что слышал много хорошего о России и давно мечтал там побывать, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
Глава КНДР подчеркнул, что его отец Ким Чен Ир очень любил Россию, а потому Ким Чен Ын и сам планирует укрепить сотрудничество между странами.
"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию", — заявил Ким Чен Ын.
Он также выразил надежду на то, что в будущем станет чаще посещать Россию благодаря дружественным отношениям с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не смог отломить каравай с первого раза, но все же попробовал его.
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В мире , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , РИА Новости , КНДР
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