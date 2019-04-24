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Мэр родного города Гитлера уйдет с поста из-за «расистского» стихотворения 

Lenta.ru + ещё 1 11 минут назад
Фото: страница Кристиана Шильхера в Facebook
Вице-мэр австрийского города Браунау Кристиан Шильхер покинет свой пост и уйдет из Австрийской партии свободы (АПС) из-за стихотворения об опасности культурного смешения с мигрантами. Об этом сообщает Der Standard.
Скандал, из-за которого политику придется уйти, разгорелся после публикации в социальных сетях поздравительной пасхальной открытки от АПС. В ней напечатали стихотворение о «городских и приезжих крысах», которым не стоит смешиваться между собой. Стихотворение, автором которого называют Шильхера, написано с точки зрения «городских крыс», которые не рады иммигрантам.
Лидер партии, австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, резко осудил Шильхера. К нему присоединился и канцлер Себастьян Курц.
«Отставка вице-мэра Браунау — единственно возможное последствие этой отвратительной расистской поэмы», — заявил глава Австрии.
Австрийский парламент более чем наполовину занимает коалиция прогрессивных националистов из АПС и более консервативных — из Австрийской народной партии (АНП). Коалицию возглавляет Курц, известный своей антииммигрантской позицией.
В 1889 году в деревне Рансхофен, позже ставшей частью города Браунау, родился фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.
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Комментарии
В мире , Себастьян Курц
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