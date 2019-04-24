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Мадуро заявил о полном контроле над Венесуэлой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство полностью контролирует страну.
"У нас есть полный контроль правительства, управления вооруженными боливарианскими силами, контроль над национальной территорией. Я, как конституционный президент, управляю национальными отношениями, международными связями, веду государственную повестку дня, выполняя все мои обязательства", — заявил он в эфире государственного телевидения.
Мадуро заверил, что его правительство будет продолжать править страной "с конституцией в руке, в мире, демократически, вместе с народом".
"И эта неудавшаяся попытка государственного переворота войдет в историю как комедия. Сначала история представляет собой трагедию, а затем повторяется как комедия. 11 апреля 2002 года у нас она произошла как трагедия здесь, в дворце Мирафлорес (попытка свержения Уго Чавеса — ред.), и сейчас с 23 января она повторяется как комедия", — сказал президент.
Попытку прихода оппозиции к власти в лице главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо Мадуро назвал "тремя месяцами клоунады североамериканского империализма, который пытается напасть на власть в Венесуэле".
"Три месяца победы боливарианской революции, народной власти, гражданско-военного союза, три месяца мира и труда", — подчеркнул он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Видео , Латинская Америка , Николас Мадуро , Уго Чавес , Венесуэла
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