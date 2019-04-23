WSJ: Китай тайно использует в стратегических целях гражданские спутники США

Китай в обход запретов пользуется оборудованием гражданских спутников американского производства, в том числе в целях наращивания возможностей Народно-освободительной армии КНР (НОАК), обеспечения связи ее подразделений на спорных островах в Южно-Китайском море, вещания на удаленные территории. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal, изложив во вторник на своем сайте итоги бесед в бывшими должностными лицами США и представителями компаний аэрокосмического комплекса страны.

Лазейка в законах

По их сведениям, законы США достаточно эффективно предотвращают продажу гражданских спутников американского производства Китаю. Однако это законодательство не регулирует, каким образом можно использовать электронное оборудование таких аппаратов, купленных лицензированными субъектами и запущенных на орбиту Земли. Это обстоятельство фактически позволило КНР арендовать сервисы оборудования, установленного на таких спутниках.

Газета в качестве примера приводит базирующуюся в Сянгане (Гонконге) компанию Asia Satellite Telecommunications (AsiaSat), называя ее связующим звеном между материковым Китаем и американскими производителями спутников. 75% AsiaSat находятся под контролем конгломерата Citic Group, принадлежащего КНР, и американской Carlyle. Режим экспортного контроля США разделяет Сянган и материковый Китай, поэтому AsiaSat, несмотря на участие Пекина в ее капитале, позволено закупать американские спутники гражданского назначения, поясняет The Wall Street Journal.

По ее данным, AsiaSat в течение нескольких лет вывела в космос девять аппаратов, построенных Boeing , SSL и рядом других американских предприятий. Согласно публикации, AsiaSat обеспечивает трансляцию главным образом новостных и спортивных передач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и сотрудники газеты нашли в финансовой документации компании исключительно мало упоминаний о взаимодействии с властями КНР.

Газета утверждает, что ей не дали прямого ответа по поводу применения ресурсов AsiaSat в находящемся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурском автономном районе, населенном одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР — уйгурами, — большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В компании американской газете заявили, что не обладают техническими возможностями ретроспективно отслеживать контент, уже переданный через спутники.

Пример Boeing

"Уолл-стрит джорнэл" в декабре прошлого года сообщала, что Boeing аннулировала заказ на строительство и поставку спутника в рамках проекта Global IP, узнав о скрытом участии в нем Китая. По данным источников издания, формально причиной данного шага стал "дефолт из-за неплатежей". На самом деле отправной точкой стала публикация "Уолл-стрит джорнэл" о том, что за частной фирмой, вложившей в Global IP около 200 млн долларов, стоят власти Китая.

Данное обстоятельство указывает на потенциальное нарушение американских законов о контроле за экспортными операциями. Эти законы запрещают американским предприятиям продавать КНР спутники напрямую. Boeing в случае выполнения контракта грозило наказание за попытку обойти запрет на экспорт в Китай технологий, применяемых Вооруженными силами США, поясняет газета.

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов, Луны и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. Согласно официальным подсчетам, в 2018 году Китай осуществил 39 запусков, наряду с Россией и США, укрепив свои позиции в области космических программ.