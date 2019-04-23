В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации. Теперь посетители смогут увидеть не только музей и выставочные залы, но и подземные пространства дворца, сообщает "Евро Пульс".

Специалисты отреставрировали мраморную отделку и мозаику, а также заменили освещение, сделав его ближе к оригинальному.

Проходной дворец был первым дворцом Нерона. Через него император мог пройти от главного из семи холмов Рима — Палатина до Эсквилинского холма. Но еще при жизни императора он полностью сгорел, и на его месте построили Золотой дом.

Экскурсия по этому дворцу будет включена в общий входной билет в Колизей, на Римский форум и Палатин.