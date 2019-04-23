Более 50 британских депутатов выступили против визита Трампа в страну

Дональда Трампа в Более 50 британских депутатов из разных политических партий выступили против намеченного на 3-5 июня государственного визита президента США Великобританию , сообщает издание Daily Mirror.

Канцелярия британского премьера сообщила во вторник, что президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с госвизитом 3-5 июня. Как отмечалось в сообщении канцелярии, 5 июня в Портсмуте пройдет празднование 75-летия высадки в Нормандии . Принять в нем участие приглашены представители стран, участвовавших в этой операции, а также Германии. Белый дом позднее подтвердил визит Трампа в Великобританию.

Как отмечает издание, парламентарии призвали премьера Британии Терезу Мэй отказаться от намерения принять американского лидера с государственным визитом. Автором соответствующего предложения стал парламентарий Стивен Доути, который счел решение пригласить Трампа "безумным, а самого американского президента назвал "расистом, сексистом и экстремистом".

"Не та Америка, которую я знаю и люблю. Не добро пожаловать", — заявил Доути.

По данным издания, ранее почти 1,9 миллиона человек подписали теперь уже закрытую петицию, призывающую к тому, чтобы госвизит Трампа в Британию не состоялся.