Более 50 британских депутатов из разных политических партий выступили против намеченного на 3-5 июня государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает издание Daily Mirror.
Канцелярия британского премьера сообщила во вторник, что президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с госвизитом 3-5 июня. Как отмечалось в сообщении канцелярии, 5 июня в Портсмуте пройдет празднование 75-летия высадки в Нормандии. Принять в нем участие приглашены представители стран, участвовавших в этой операции, а также Германии. Белый дом позднее подтвердил визит Трампа в Великобританию.
Как отмечает издание, парламентарии призвали премьера Британии Терезу Мэй отказаться от намерения принять американского лидера с государственным визитом. Автором соответствующего предложения стал парламентарий Стивен Доути, который счел решение пригласить Трампа "безумным, а самого американского президента назвал "расистом, сексистом и экстремистом".
"Не та Америка, которую я знаю и люблю. Не добро пожаловать", — заявил Доути.
По данным издания, ранее почти 1,9 миллиона человек подписали теперь уже закрытую петицию, призывающую к тому, чтобы госвизит Трампа в Британию не состоялся.
Предыдущий визит Трампа в Великобританию состоялся 13 июля 2018 года. Президент США с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Елизавете II. Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета II познакомилась лично. Ранее в тот же день президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй, которая от лица королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года.