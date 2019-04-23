В США обвинили в промышленном шпионаже экс-сотрудника General Electric и бизнесмена из КНР

Как следует из документа, житель штата Нью-Йорк Сяоцин Чжен работал техническим специалистом в General Electric и имел доступ к различным сведениям о ее продукции. Он якобы тайно направлял находившемуся в Китае предпринимателю и своему партнеру по бизнесу Чжаоси Чжану данные о газовых и паровых турбинах General Electric.

Сяоцин Чжен во вторник предстал перед судом в городе Олбани. Ему разрешено находиться на свободе до начала судебного процесса. Дата начала разбирательства пока не уточняется.

По утверждению следователей, Сяоцин Чжен отправлял по электронной почте Чжаоси Чжану технические чертежи, материалы, в которых приводилось подробное описание некоторых изделий, а также сведения об их характеристиках. Эти данные были использованы двумя китайскими компаниями, также производящими элементы турбин. По оценке прокуратуры , это позволило фирмам несправедливым образом получить конкурентные преимущества. Власти США утверждают, что Сяоцин Чжен и Чжаоси Чжан "получали финансовую и иную поддержку от китайских властей".

Указанным лицам инкриминируется сговор с целью промышленного шпионажа, а также похищения информации, представляющей коммерческую тайну. Им может грозить тюремное заключение продолжительностью до 25 лет, а также штраф в размере свыше $5 млн Кроме того, Сяоцин Чжен, как полагают власти США, давал заведомо ложные показания ФБР . За это ему также может грозить тюремное заключение продолжительностью до пяти лет и штраф в размере до $250 тыс.

В документе не уточняется, где находится Чжаоси Чжан. Информации о его задержании не приводится. Не поясняется также, намерены ли власти США добиваться его экстрадиции.