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Выяснилась дальнейшая политическая судьба Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко после поражения на выборах Владимиру Зеленскому станет идеологом своей партии — «Блока Петра Порошенко (БПП) „Солидарность“, заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов.
»Ключевое — события, которые прошли уже после выборов. Та поддержка, которую мы получили, особенно вчера, под администрацией президента (там прошел митинг в поддержку Порошенко), четко доказывает, что президент Петр Порошенко становится идеологическим лидером партии», — передает его слова ТАСС.
Он рассказал, что на встрече анализировались приведшие к поражению на выборах ошибки. По мнению Герасимова, главная ошибка заключалась в информационной политике, так как до людей не удалось донести «те достижения, которые были в течение пяти лет».
Он подчеркнул, что партия Порошенко пойдет на парламентские выборы, но с кадровыми обновлениями.
«Будут кадровые решения, я имею в виду, прежде всего, партийную систему», — сказал он.
Он также отметил, что к команде Порошенко за последние пять лет присоединилось большое количество молодых людей. Списки партии обещано составить через праймериз.
Ранее Герасимов уже говорил, что партия БПП будет участвовать в парламентских выборах в октябре 2019 года после победы в президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Артур Герасимов , Администрация Президента РФ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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