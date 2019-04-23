Станет идеологом своей партии: стало известном о будущем Петра Порошенко

«Та поддержка, которую мы получили, особенно вчера, под администрацией президента (где состоялся многотысячный митинг в поддержку Порошенко), четко доказывает, что президент Петр Порошенко становится идеологическим лидером партии», — заявил Герасимов после встречи Порошенко с членами фракции БПП и министрами правительства Украины.

По словам Герасимова, на встрече обсуждались ошибки, которые привели к поражению Петра Порошенко на выборах. По его словам, главная ошибка была допущена в информационной политике: «не смогли донести до людей те достижения, которые были в течение пяти лет».

Глава БПП пообещал кадровые обновления в составе фракции к грядущим выборам в парламент. В списки партии попадут «те, кто пройдет праймериз», заверил Герасимов.