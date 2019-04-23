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Мэй позвонила Зеленскому и напомнила о «российской агрессии» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский премьер Тереза Мэй провела телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Мэй, она поздравила его с победой.
"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией", — сказал представитель.
Он добавил, что также премьер-министр пригласила Зеленского в Великобританию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО.
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В мире , Европа , Украина , Йенс Столтенберг , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , НАТО
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