Мэй позвонила Зеленскому и напомнила о «российской агрессии»

По словам представителя Мэй, она поздравила его с победой.

"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией", — сказал представитель.

Он добавил, что также премьер-министр пригласила Зеленского в Великобританию.