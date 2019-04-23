Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить штаб-квартиру альянса.
«Только что переговорил с Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшем будущем», — написал Столтенберг в твиттере.
Генсек НАТО пообещал оказывать Украине «сильную политическую и практическую поддержку».
Ранее о звонках Владимиру Зеленскому сообщили канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.