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Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, заявили представители посольства РФ в Лондоне. Таким образом в дипмиссии прокомментировали заявление главы британского МИДа Джереми Ханта, в котором он поздравляет Владимира Зеленского с избранием на пост украинского президента.
В посольстве отметили, что Хант в своём поздравлении объяснил заинтересованность Лондона в оказании поддержки Киеву потому, что Украина находится «на передовой противостояния» с Москвой. Подобные заявления, по мнению дипломатов, подчёркивают, что цель сотрудничества заключается в оказании давления на РФ, а не помощи украинцам.
Кроме того, британский министр не говорит о необходимости политического урегулирования конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, заявляя при этом, что Британия готова сотрудничать с Украиной в сфере обороны и безопасности, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , МИД , РИА Новости , Великобритания
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