Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России

Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией , заявили представители посольства РФ в Лондоне. Таким образом в дипмиссии прокомментировали заявление главы британского МИДа Джереми Ханта, в котором он поздравляет Владимира Зеленского с избранием на пост украинского президента.

В посольстве отметили, что Хант в своём поздравлении объяснил заинтересованность Лондона в оказании поддержки Киеву потому, что Украина находится «на передовой противостояния» с Москвой. Подобные заявления, по мнению дипломатов, подчёркивают, что цель сотрудничества заключается в оказании давления на РФ, а не помощи украинцам.

Кроме того, британский министр не говорит о необходимости политического урегулирования конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, заявляя при этом, что Британия готова сотрудничать с Украиной в сфере обороны и безопасности, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.