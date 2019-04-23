Привлекший внимание Илона Маска пользователь сети отказался с ним работать

Пользователю Reddit с ником Greentheonly не понравилось предложение Илона Маска пройти собеседование в компании Tesla. Greentheonly объяснил свою позицию в комментариях к опубликованному им три месяца назад посту на Reddit, который заметил Маск и похвалил у себя в Twitter.

По словам Greentheonly, работа в Tesla — не лучший вариант для него, так как в компанию обычно не берут тех, кто работает из дома. Greentheonly не уточнил своего места жительства, но написал, что его переезд может стоить компании много денег, и они вряд ли на это пойдут. Кроме того, по данным юзера, в Tesla часто проводят сокращения работников, а ему не хочется быть уволенным. Greentheonly также добавил, что сомневается в своих способностях.

«Я не так уж и хорош. Если бы они и правда хотели меня взять, они бы написали мне лично, потому что они знают, кто я», — считает он.

Автор поста отметил, что другие люди, которые проводили анализ вместе с ним, могли бы рассчитывать на работу. Пользователи Reddit все равно посоветовали юзеру хотя бы попробовать свои силы.

«За спрос денег не берут. Хотя, может, тебе и правда неинтересно это предложение», — предположил один из комментаторов.

Greentheonly прославился благодаря тому, что Маск обратил внимание на его разбор новой системы автопилота для электромобилей Hardware 3.