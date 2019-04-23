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Привлекший внимание Илона Маска пользователь сети отказался с ним работать 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователю Reddit с ником Greentheonly не понравилось предложение Илона Маска пройти собеседование в компании Tesla. Greentheonly объяснил свою позицию в комментариях к опубликованному им три месяца назад посту на Reddit, который заметил Маск и похвалил у себя в Twitter.
По словам Greentheonly, работа в Tesla — не лучший вариант для него, так как в компанию обычно не берут тех, кто работает из дома. Greentheonly не уточнил своего места жительства, но написал, что его переезд может стоить компании много денег, и они вряд ли на это пойдут. Кроме того, по данным юзера, в Tesla часто проводят сокращения работников, а ему не хочется быть уволенным. Greentheonly также добавил, что сомневается в своих способностях.
«Я не так уж и хорош. Если бы они и правда хотели меня взять, они бы написали мне лично, потому что они знают, кто я», — считает он.
Автор поста отметил, что другие люди, которые проводили анализ вместе с ним, могли бы рассчитывать на работу. Пользователи Reddit все равно посоветовали юзеру хотя бы попробовать свои силы.
«За спрос денег не берут. Хотя, может, тебе и правда неинтересно это предложение», — предположил один из комментаторов.
Greentheonly прославился благодаря тому, что Маск обратил внимание на его разбор новой системы автопилота для электромобилей Hardware 3.
«Reddit крутой. Этот анализ по большей части правильный. Комментарии такие мрачные… Автору этого анализа стоит пройти собеседование в Tesla», — написал инженер.
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