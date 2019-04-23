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Пропавшую собаку нашли за тысячи километров от дома 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Пропавшего пса нашли за 3,2 тысячи километров от дома. Об этом сообщает информационный портал WTVT.
По данным фонда помощи животным Wings of Rescue, немецкую овчарку по кличке Кедр (Cedar) обнаружили в американском городе Хьюго, штат Колорадо. Она лежала в кювете, покрытая снегом. Животное отвезли в ветеринарную клинику и благодаря вшитому чипу связались с его хозяином.
Владелица питомца Тамара Петерсон (Tamara Peterson) вспоминает, что в мае 2017 года кто-то пробрался во двор их дома и выкрал четырехмесячного щенка. Семья расклеила по городу Саутвест Ранчес, штат Флорида, объявления о пропаже Кедра и даже наняла частного сыщика. Только спустя два года женщина узнала, что ее любимец жив.
«Я тут же расплакалась. Я не могла в это поверить. С того дня прошло целых два года», — говорит Петерсон.
Волонтеры Wings of Rescue выхаживали Кедра три недели. После чего в субботу, 20 апреля, собаке организовали перелет домой. Семья радостно встретила пропавшего питомца в аэропорту.
Ранее в апреле сообщалось, что в Сиамском заливе в 217 километрах от берегов Таиланда спасли собаку. Рабочие с плавучей буровой установки заметили в море пса. Они подозвали истощенное животное к себе и выловили его с помощью тросов.
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