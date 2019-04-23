Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России

«Вся эта история — просто отвлекающий фактор для страны», — сказал Кушнер, отметив, что у расследования было куда больше негативного влияния на американскую демократию, чем «пара рекламных постов в Facebook», передает «Интерфакс».

Он назвал «вмешательство» Москвы как «попытку купить рекламу в Facebook, чтобы внести раздор», а спецпрокурор по этой теме сделал доклад объемом более 400 страниц.