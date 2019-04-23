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Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло Соединенным Штатам больше вреда, чем само якобы «вмешательство» России в выборы.
«Вся эта история — просто отвлекающий фактор для страны», — сказал Кушнер, отметив, что у расследования было куда больше негативного влияния на американскую демократию, чем «пара рекламных постов в Facebook», передает «Интерфакс».
Он назвал «вмешательство» Москвы как «попытку купить рекламу в Facebook, чтобы внести раздор», а спецпрокурор по этой теме сделал доклад объемом более 400 страниц.
18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , Интерфакс
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