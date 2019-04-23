Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", — говорится в заявлении правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", — говорится в заявлении правительства.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко уже признал поражение.