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Меркель провела телефонный разговор с Зеленским 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.
Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.
"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", — говорится в заявлении правительства.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.
Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.
"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", — говорится в заявлении правительства.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко уже признал поражение.
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В мире , Европа , Украина
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