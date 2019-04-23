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Чиновники из окружения Порошенко отказались идти на допрос 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший руководитель администрации президента Борис Ложкин, действующий заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, входящие в окружение действующего президента Украины Петра Порошенко, отказались идти на допрос в Генпрокуратуру (ГПУ). Пресс-секретарь Ложкина Мария Попова опубликовала в Facebook заявление адвокатов бывшего чиновника.
В нем указывается, что обвинения «задуманы как поводы для медийных скандалов, и являются совершенно необоснованными». Генпрокуратура и следствие обвиняются в нарушении принципа политической нейтральности. Кроме того, адвокаты указывают, что «закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ».
Схожую позицию выразил Филатов в разговоре с «Украинской правдой». По его словам, следователи занимаются «пиар-активностью вместо выполнения требований уголовно-процессуального кодекса», поэтому оснований для реакции на вызов ГПУ нет.
Гонтарева в комментарии для «Интерфакс-Украина» заявила, что готова встретиться с представителями Генпрокуратуры, если они прилетят в Лондон, где она проживает на данный момент. По ее словам, сотрудники ведомства неоднократно летали в Швейцарию к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который, утверждает Гонтарева, считает ее своим «главным врагом». Подозрения ГПУ в свой адрес экс-чиновница назвала «сфабрикованными».
Повестки для Ложкина, Филатова и Гонтаревой были размещены на сайте Генпрокуратуры 22 апреля. Их намерены допросить по «делу Курченко» в качестве подозреваемых.
В конце марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, которого называют членом «семьи» экс-президента Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против украинской государственности, завершено.
Фигурантами расследования стали 98 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Из них 12 — действующие высшие должностные лица министерств и ведомств, а также НБУ, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.
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Комментарии
В мире , Украина , Валерия Гонтарева , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Алексей Филатов , Борис Ложкин , Петр Порошенко , Мария Попова , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , Интерфакс , Украинская правда
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